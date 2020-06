Finalmente Lazio, c’è il calendario e l’accordo sul taglio degli stipendi

I biancocelesti torneranno in campo mercoledì 24 giugno alle ore 21:45 contro l’Atalanta di Gasperini

L’incertezza ha regnato sovrana fino alla fine, tanto che si prospettava un ulteriore rinvio a mercoledì 3 giugno per conoscere il calendario della Serie A e invece…

Soltanto le ultime 3 giornate delle 12 rimaste (recuperi esclusi) sono ancora da stabilire. Vi rimandiamo al finale dell’articolo per scoprire date e orari dei prossimi 9 impegni della Lazio.

Nella giornata di ieri è arrivata un’altra ottima notizia da Formello: la squadra ha trovato l’accordo con il presidente Lotito sul taglio degli stipendi. Dopo le scaramucce iniziali si è raggiunta l’intesa sulla base della rinuncia da parte dei calciatori biancocelesti alle mensilità di marzo e aprile. Il patron dei capitolini ha aumentato i premi sia per la qualificazione in Champions League che per la vittoria dello scudetto. In questa settimana l’accordo verrà reso ufficiale con le firme delle parti.

Diatriba con Le Iene – Il presidente Lotito ha diramato un comunicato ufficiale nei confronti della trasmissione Mediaset “Le Iene”, ecco il testo pubblicato sul sito della S.S.Lazio: “Visionato con i Legali il servizio de “LE IENE”, che peraltro è stato già dolosamente diffuso sul web e sui giornali, provocando alla mia persona ed alla S.S. Lazio S.p.A., società quotata in Borsa, gravissimi danni, non ritengo di conferire a questo ulteriore risonanza con la mia partecipazione. Resta peraltro fermo che i contenuti lì rappresentati sono del tutto inattendibili ed infondati e che di questo i responsabili saranno chiamati a rispondere nelle competenti Sedi penali e civili. Il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito“.

Chiudiamo, come vi avevamo promesso con i prossimi 9 impegni ufficiali della prima squadra della capitale:

27° giornata | Mercoledì 24 giugno 2020, ore 21:45 | Atalanta-Lazio

28° giornata | Sabato 27 giugno 2020, ore 21:45 | Lazio-Fiorentina

29° giornata | Martedì 30 giugno 2020, ore 19:30 | Torino-Lazio

30° giornata | Sabato 4 luglio 2020, ore 21:45 | Lazio-Milan

31° giornata | Martedì 7 luglio 2020, ore 19:30 | Lecce-Lazio

32° giornata | Sabato 11 luglio 2020, ore 17:15 | Lazio-Sassuolo

33° giornata | Mercoledì 15 luglio 2020, ore 21:45 | Udinese-Lazio

34° giornata | Lunedì 20 luglio 2020, ore 21:45 | Juventus-Lazio

35° giornata | Giovedì 23 luglio 2020, ore 21:45 | Lazio-Cagliari

FOTO: Cittaceleste.it

Marco Fabio Ceccatelli