Finalmente ecco i punti, il Parma interrompe la maledizione

Dopo una serie di ottime prestazioni nelle quali si è raccolto molto poco, i ragazzi di D’Aversa fanno il colpaccio con la Roma e ritrovano la vittoria dopo più di tre mesi

Era il 30 novembre 2020, sulla panchina del Parma era seduto ancora Fabio Liverani e su quella del Genoa Rolando Maran. Una doppietta di Gervinho regalava l’ultima vittoria, fino a ieri, dei ducali. Ci è voluto un girone intero, ma alla fine il successo è tornato in quel del Tardini.

18 lunghe partite, fatte di delusioni, fischi e qualche rimpianto. Il ritorno di Roberto D’Aversa, dopo un inizio comprensibilmente difficile, era già da qualche partita che faceva percepire buone sensazioni. Da dopo la scoppola casalinga contro il Bologna, un 3-0 senza repliche, qualcosa è cambiato. Iniziò il periodo dei buoni inizi e dei tremendi finali. Con il Verona al Bentegodi Parma in vantaggio ma al triplice fischio è 2-1 per i padroni di casa. La giornata seguente con l’Udinese gialloblu avanti 2-0, alla fine sarà 2-2. Stesso identico canovaccio una settimana dopo con lo Spezia. Spirito buono, gioco che ingrana ma poca tenuta. Di fronte all’Inter un’ottima prova, anche dal punto di vista difensivo. I campioni nerazzurri, però, la sfangano nonostante la sofferenza finale dopo il gol di Hernani.

Clamoroso invece quanto successo sette giorni fa a Firenze. La situazione per un attimo si capovolge. Sono i viola ad andare due volte in vantaggio con il Parma che rispondeva colpo su colpo andando sul 2-2. Al 90′ un lampo, Mihaila portava i suoi davanti, D’Aversa seduto in tribuna espulso pensava finalmente a una gioia. Niente da fare. Nei minuti di recupero la sortita dei ragazzi di Prandelli produce l’autogol di Iacoponi, una mazzata tremenda per il morale crociato. Una botta difficile da digerire per tutti, figuriamoci per una squadra col morale tanto suscettibile.

Si arriva alla gara di ieri ed ecco la prova d’orgoglio, forse inaspettata. La Roma che si presenta al Tardini è su di giri per la grande vittoria in Europa League, il Parma è pronto per l’ennesima giornata in trincea. La partita, però, smentisce tutti. E’ sempre Mihaila, autentica sorpresa dell’ultimo periodo, a sbloccare immediatamente il match, arrotondato poi da Hernani su calcio di rigore nella ripresa. Giallorossi annichiliti e tre punti che sono oro per i gialloblu. Una boccata d’ossigeno incredibile, D’Aversa e i suoi che iniziano così l’impervia scalata per la salvezza. Nell’ultima giornata le dirette avversarie inciampano tutte, vincono solo gli emiliani. Tre punti la distanza dal quart’ultimo posto del Cagliari.

Adesso parte un nuovo campionato fatto da undici finali e una permanenza in A da conquistare. Guarda caso la prima è venerdì con il Genoa, un girone dopo quella che era stata fino ad ora l’ultima vittoria. Del resto certe finali “non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

Glauco Dusso