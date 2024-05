Finale Europa League: Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0

Tempo di lettura 3 minuti

La Dea raggiunge finalmente il paradiso con la vittoria del suo primo trofeo internazionale ed è anche la prima squadra italiana a vincere l’E.L., schiacciante la supremazia che ha portato al trionfo a Dublino

Il protagonista assoluto della serata è stato Ademola Lookman che, con la sua tripletta (12′, 26′ e 76′), ha letteralmente steso i tedeschi del Bayer Leverkusen, la squadra fresca del record di imbattibilità europeo (51 partite), ma che si è dovuta inchinare alla gara perfetta dei bergamaschi. E’ così arrivato il secondo trofeo della storia atalantina, il primo europeo ed il primo per il tecnico Gasperini. Un trofeo che definire meritato è davvero poco! Un premio al lavoro, alla dedizione, alla programmazione ed anche alla pazienza che le sconfitte hanno richiesto. Sì, perché l’Atalanta, nell’era Gasperini, è stata anche molto sfortunata perdendo ben tre finali di Coppa Italia (2018-19, 2020-21 e 2023-24), l’ultima solo una settimana fa contro la Juventus che l’ha battuta contro ogni pronostico. Il precedente e unico trofeo nella bacheca orobica era comunque una Coppa Italia, quella vinta contro il Torino nell’edizione 1962-63 finita 3-1 ed anche in quell’occasione grazie ad una tripletta, quella di Angelo Domenghini.

Ademola Lookman

La finale è stata praticamente a senso unico ed i tedeschi non sono riusciti a creare gioco, né tantomeno occasioni e sono sempre stati sovrastati dagli atalantini, sia sul piano atletico che del possesso palla. Gasperini ha pensato bene di mostrare non soltanto la voglia di giocarsela a viso aperto, ma soprattutto di non temere l’avversario schierando ben tre attaccanti, Scammacca perno centrale, Lookman e De Ketelaere ai suoi fianchi. La sicurezza è stata poi dimostrata anche nei fatti, con un pressing asfissiante, recupero palla e azioni manovrate per far giungere la palla all’attacco con le tre bocche da fuoco. De Ketelaere poco convincente a dir la verità, probabilmente deve ancora maturare da un punto di vista emotivo e le gare importanti lasciano in lui ancora il segno. Scamacca ha fatto a sportellate concludendo poco o nulla, ma ha avuto comunque il merito di essersi impegnato ed aver tenuto alta la squadra ed aver creato spazi per le incuriosi laterali. Lookman è stato invece la conferma che si sperava ed ha realizzato tre goal di pregevole fattura, mostrando anche tecnica e facilità di calcio sia di destro che di sinistro. Bayer Leverkusen non pervenuto, gli invincibili hanno sbattuto contro la corazzata bergamasca e sono colati a picco senza poter mostrare alcuna delle armi che li aveva accompagnati sino a questa finale.

Come accennato, questo trionfo è il primo per il calcio italiano, relativamente all’Europa League, ci eravamo infatti andati soltanto vicini con le due finali perse dall’Inter nel 2020 e dalla Roma nel 2023 e quindi la consacrazione dell’Atalanta nel calcio europeo ha anche questo valore aggiunto. Inoltre, la vittoria dell’Europa League potrebbe dare la possibilità al calcio italiano di portare una sesta squadra in Champions League per la prossima stagione, ma soltanto se l’Atalanta terminerà il campionato fuori dalle prima 4 posizioni.

Fonti foto: gazzetta.it; calcioatalanta.it

Luigi A. Cerbara