Finale di stagione da incorniciare: ecco il Liverpool a un passo dal record

Con la finale di Champions League raggiunta ieri sera la squadra di Klopp si regala l’all in per un’annata che potrebbe essere veramente unica qualora arrivassero alla vittoria di tutti i trofei a disposizione

Una stagione da ricordare. Il Liverpool è a un passo dalla storia ma già ora si tratta di un anno assolutamente da ascrivere nelle pagine indimenticabili del calcio.

Ieri sera, dopo lo spavento iniziale, i reds hanno raggiunto la finale di Champions League eliminando il comunque lodevole Villarreal. Si tratta della decima finale per la compagine inglese e anche della quarta squadra della storia a raggiungere questo traguardo. Meglio del Liverpool hanno fatto il Real Madrid a quota 16 finali (che potrebbero diventare 17 a seconda dell’epilogo di questa sera) e l’accoppiata Milan – Bayern Monaco a 11. Rimanendo alla maggiore competizione per club europei non possiamo non nominare l’allenatore di questa cavalcata. Jurgen Klopp, infatti, inanella il suo quarto atto finale, impresa riuscita solamente a quattro illustri colleghi, Miguel Munoz, Marcello Lippi, sir Alex Ferguson e Carlo Ancelotti. Quest’ultimo, come già ricordato prima, potrebbe migliorare il suo score, Manchester City permettendo.

Gli artefici di questi successi, oltre ovviamente al tecnico, sono dei giocatori straordinari. Una squadra davvero costruita in maniera perfetta e guidata da un direttore d’orchestra incredibile.

Se possiamo fare un nome tra tutti quelli scesi in campo, però, strano ma vero, si potrebbe fare quello di un calciatore che fino a gennaio giocava da un’altra parte. Si tratta di Luis Diaz, arrivato nel mercato invernale dal Porto a suon di milioni, che si è subito calato nella realtà inglese. Il ragazzo ha enormi margini di crescita ma già adesso mostra le caratteristiche dei grandi campioni. Ieri sera il suo ingresso ha cambiato il match dopo un primo tempo sottotono dei compagni. Il colombiano ha dato una scossa a tutti siglando anche la rete del pareggio. Tutto questo senza nulla togliere ai vari van Dijk in difesa, Fabinho e Thiago Alcantara a centrocampo e Salah e Manè come al solito enormi.

Il Liverpool, dunque, si appresta a vivere un finale di stagione davvero da incorniciare. Una coppa è già in bacheca, si tratta della Coppa di Lega inglese vinta ai rigori contro il Chelsea lo scorso febbraio. Rimane il triplete, o treble per dirla all’inglese maniera. Il Liverpool potrebbe essere l’ottava squadra a riuscirci dopo Celtic (vincitore anche della coppa di lega), Ajax, PSV, Manchester United, Barcellona (2 volte), Inter e Bayern Monaco (2 volte).

Tre colpi da sparare con attenzione nelle prossime tre settimane. Il 14 maggio ecco la finalissima della FA Cup contro, ancora una volta, il Chelsea. Il 22 si concluderà la Premier League. Il torneo vede il City di Guardiola in vantaggio di un punto sui ragazzi di Klopp quando mancano quattro gare al termine. La kermesse finale sarà il 28 con la coppa dalle grandi orecchie che avrà il suo ultimo atto a Parigi, di fronte City o Real. Si tratta della terza finale di Champions League in cinque anni per Salah e compagni.

In conclusione la stagione del Liverpool è comunque già da record. I reds sono la prima squadra inglese a raggiungere le tre finali delle coppe, nazionali e Champions League, nello stesso anno. Di conseguenza sono anche la prima compagine a giocare tutte le partite a disposizione in una sola stagione. Insomma davvero non si sa cosa chiedere di più a Klopp e ai suoi ragazzi, anzi un’idea i tifosi del Liverpool ce l’avrebbero: alzare al cielo i trofei a disposizione. In ogni caso, comunque andrà, sarà una stagione da ricordare e la Kop è pronta a celebrare i propri eroi. Perchè in fondo lo sanno tutti, they’ll never walk alone.

Glauco Dusso