Finale di andata playoff Serie B: Cagliari-Bari 1-1

Emozionante la sfida andata in scena all’Unipol Domus di Cagliari che lascia ancora aperta ogni speranza per entrambe le protagoniste in corsa per l’ultimo posto valido per la promozione in Serie A

Una partita conclusasi con il risultato di parità con un goal per parte, ma che avrebbe potuto avere qualsiasi risultato finale, perché lo spettacolo e le occasioni non sono mancate né da una parte, né dall’altra. Tanto calcio e tanto spettacolo a Cagliari, con i rossoblu che passano quasi subito in vantaggio (al 9′) con un colpo di testa del solito Lapadula e sfiorano altri gol in diverse occasioni, mentre non sono certo da meno i galletti pugliesi che non realizzano esclusivamente per la serata magica di Radunovic. Il portiere cagliaritano si rende protagonista di diversi miracoli, compreso la parata di un rigore calciato da Cheddira (al 39′). La partita però si decide ancora con un rigore, concesso allo scadere e realizzato al 96′ da Antenucci, entrato appositamente per calciarlo. Le due formazioni si incontreranno, per la gara di ritorno, domenica 11 giugno alle ore 20.30. Al Bari basterà anche un pareggio dato che, per il regolamento, passerebbe grazie alla migliore classifica in campionato rispetto al Cagliari.

Il risultato maturato ieri sera, i protagonisti e i tempi (circa) delle marcature rispecchiano sorprendentemente quanto già accaduto tra le due formazioni il 18 febbraio scorso, nella 25esima giornata del campionato di Serie B, Bari-Cagliari 1-1, sempre Lapadula nei minuti iniziali (allora fu al 2′) e sempre di testa e ancora Antenucci su rigore nei minuti di recupero.

Fonte foto: ntacalabria.it

Luigi A. Cerbara