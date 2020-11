Final four di Nations League: insieme all’Italia, Belgio, Francia e Spagna

Il prossimo ottobre 2021 vedrà in campo quattro delle squadre più forti in assoluto sul panorama internazionale. Ecco un piccolo focus sulle nostre fortissime avversarie

Cala il sipario sulla fase a gironi della Nations League, con Italia, Belgio, Francia e Spagna che hanno chiuso i rispettivi raggruppamenti al primo posto. Il prossimo ottobre 2021, dunque, le quattro selezioni andranno a giocarsi la final four del torneo, per decretare la vincitrice della seconda edizione, dopo il successo del Portogallo nel giugno del 2019. La Nations League vede, infatti, quattro leghe: A, B, C e D e solo le quattro squadre vincitrici della lega A possono giocarsi la vittoria finale della competizione.

Sarà una final four all’insegna dello spettacolo, vista la presenza delle quattro nazionali europee per adesso più forti in assoluto. L’Italia di Mancini, ormai un’altra squadra dopo la debacle del 2017 (esclusione dal Mondiale in Russia); il Belgio, prima nel ranking Fifa e terza classificata nell’ultimo campionato del mondo; la Francia, campione del mondo in carica e, infine, la Spagna, patria del bel gioco e fucina di talenti a mai finire. Entriamo nel dettaglio delle nostre future avversarie.

Belgio

I diavoli rossi hanno chiuso il proprio gruppo al primo posto, a quota 15 punti. La selezione di Martinez ha primeggiato su Danimarca, Inghilterra e Islanda, collezionando ben cinque vittorie, una sconfitta e nessun pareggio. Il team belga è diventato negli anni una squadra a dir poco fantastica, con singoli di assoluto livello, come la punta dell’Inter Lukaku (diventato con 57 gol il miglior marcatore nella storia della sua selezione); il centrocampista del Manchester City, De Bruyne, sicuramente uno dei migliori al mondo nel suo ruolo; oppure gli esterni Eden Hazard e Mertens, capaci di spaccare le difese avversarie con la loro velocità e la loro tecnica. I Red devils saranno anche la squadra da battere per il prossimo Europeo del 2021.

Francia

Sul velluto anche i campioni del mondo transalpini, che hanno vinto il proprio girone, staccando Portogallo, Croazia e Svezia. Les Bleus hanno raccolto 16 punti, grazie a cinque vittorie e un pareggio, zero invece le sconfitte. Dopo la mancata qualificazione alle final four della prima edizione di NL, eliminati dall’Olanda per gli scontri diretti (entrambi avevano finito a sette punti in classifica), la squadra di Deschamps ha dominato le rispettive avversarie, ottenendo il pass per le finali di ottobre 2021, con una giornata di anticipo. Tra i giocatori da tenere d’occhio, ovviamente tutto il reparto offensivo: Griezmann, Giroud e Mbappe. Oltre al grande centrocampo di qualità e quantità formato dai vari Pogba e Kante. Attenzione, dunque, alla loro grande forza, nonché all’esperienza di chi sa come vincere certe competizioni.

Spagna

Il 6 a 0 rifilato alla Germania ha senza dubbio tolto ogni piccolo dubbio sulla forza straripante della selezione spagnola. Il progetto di cambiamento e ringiovanimento della squadra sembrerebbe essere a buon punto, visto l’accesso alle final four di Nations League, grazie agli 11 punti raccolti, con tre vittorie, due pari e una sconfitta. In un girone complicato, contro Germania, Ucraina e Svizzera (nella prima edizione, Shaqiri&Co erano approdati alla fase finale), la squadra di Luis Enrique ha dettato legge. Incredibile nel match decisivo dell’ultimo turno, la vittoria contro la Germania, grazie ad un Ferran Torres in formato fenomeno assoluto (tripletta per lui). In una Spagna, non più Barcellona e Real Madrid dipendente, si esaltano i “fuori sede“: Morata (Juventus), Ferran Torres (Manchester City), Rodri (Manchester City) e Fabian Ruiz (Napoli).

Fonti foto: Numeri calcio; fc Inter 1908; eurosport; calcioweb

Sandro Caramazza