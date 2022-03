Filippo Inzaghi non ci sta: sarà battaglia legale con il Brescia

Il tecnico è stato esonerato nonostante una clausola che lo impedisse, ora vuole giustizia

Tensione tra il Brescia e l’ex allenatore Filippo Inzaghi. Nonostante l’ottimo campionato ed il quinto posto in una classifica cortissima e sempre in evoluzione come quella di Serie B, Inzaghi è stato esonerato dal presidente Massimo Cellino addirittura con una mail. Tuttavia nel contratto dell’allenatore era presente una clausola che impediva l’esonero qualora il Brescia fosse in zona play-off, cosa praticamente mai in discussione in un’annata convincente. Per questo Inzaghi è pronto ad agire per vie legali contro Cellino per tutelare il proprio operato e ricorrerà alla giustizia sportiva per aver ragione contro il vulcanico presidente del club. L’appuntamento sarà al Collegio Arbitrale dal quale Inzaghi potrebbe avere quantomeno un risarcimento economico.

Fonte foto: ilovepalermocalcio.com

Alessandro Fornetti