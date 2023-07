FIGC: ammesso il Lecco in Serie B, respinta la Reggina. In C fuori il Siena e il Pordenone verso l’Eccellenza

FIGC: ammesso il Lecco in Serie B, respinta la Reggina. In C...

I calabresi, al momento, giocherebbero forse in Serie C, mentre i toscani potrebbero scivolare in D. Da definire la situazione dei neroverdi

La Federazione ha sciolto i dubbi riguardanti i prossimi campionati di B e di C. Il Lecco, dopo aver vinto il play-off contro il Foggia, giocherà la prossima Serie B all’Euganeo di Padova. Il problema dei lombardi era relativo al loro stadio, non adatto agli standard della Serie B. Gli amaranto avrebbe presentato una documentazione carente per quanto riguarda i pagamenti, visto che, come detto dal nuovo patron Saladini, i debiti trovati dalla nuova proprietà sono superiori a quelli che erano stati presentati in fase di vendita. Il Siena, invece, è stato rifiutato a causa di una documentazione incompleta.

I due club hanno 48 ore per fare ricorso al Collegio di Garanzia che, in caso, si riunirà intorno al 20 luglio. Dovrebbe svolgersi il 2 agosto invece l’udienza al Tar mentre, l’eventuale Consiglio di Stato, dovrebbe esserci il 28 agosto.

Altra situazione delicata è quella del Pordenone, che non si è iscritto alla Serie C (istanza di fallimento presentata dalla Procura della Repubblica). I friulani hanno tempo fino al 14 luglio per sperare di giocare in Serie D il prossimo anno, anche se sembra più probabile vederli in Eccellenza.

Fonte foto: aia-figc.it

Davide Farina