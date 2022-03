Fifa, via libera ai giocatori stranieri militanti in Ucraina e Russia

Arrivata nelle ultime ore la decisione del massimo organismo internazionale a seguito dell’escalation scoppiata nel territorio dell’est

La Fifa si è pronunciata sul lavoro temporaneo dei giocatori stranieri militanti in Russia e Ucraina. A seguito della drammatica situazione in corso in Ucraina con l’invasione della Russia, il massimo organismo internazionale calcistico ha preso importanti decisioni. I calciatori e gli allenatori stranieri impiegati nei campionati russo e ucraino vedranno i loro contratti “sospesi” fino alla fine della stagione e potranno impegnarsi liberamente altrove in primavera. Dunque, questi tesserati potranno legarsi a zero ad un club di una qualunque federazione.

Sandro Caramazza