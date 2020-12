Fifa The Best 2020 – Trionfa Lewandowski, il broncetto di CR7 diventa virale

Fifa The Best 2020 – Trionfa Lewandowski, il broncetto di CR7 diventa...

E’ arrivata la “sentenza”. Robert Lewandowski è il miglior calciatore della stagione 2020. Nella serata di gala dei The Best Fifa Awards a Zurigo, il centravanti del Bayern Monaco ha avuto la meglio sugli altri due marziani finalisti, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

E’ stata la scelta giusta? A mio avviso era inevitabile che finisse così dopo la straordinaria stagione di Lewandowski con i bavaresi, riusciti nell’impresa di vincere 5 trofei nell’arco del 2020. Se non ci fosse stato il Covid chissà che la squadra di Flick non potesse ambire ad eguagliare il record di 6 trionfi, appartenente al Barcellona di Guardiola. Il Mondiale per club, per ovvie ragioni, è stato posticipato a febbraio 2021.

Comunque dicevamo di Lewa. Una beffa per lui il fatto che per la prima volta dal 1956 non si sia assegnato il Pallone d’Oro, con molta probabilità sarebbe andato a lui anche quello. A chi ha storto il naso per la decisione presa dalla FIFA sul riconoscimento al polacco, vogliamo ricordare che il cecchino 32enne sono 5 stagioni consecutive che va oltre la soglia dei 40 gol a stagione. Nell’annata scorsa ha messo a segno 55 centri in 47 partite, roba da antologia calcistica.

Il FIFA The Best non valuta il talento assoluto dei calciatori, ma il loro rendimento durante la stagione presa in esame (ammetto che non tutti la pensano in questo modo). Sicuramente oltre allo score micidiale del campione del Bayern Monaco, ha influito la vittoria della Champions League, vero ago della bilancia nel verdetto finale.

La reazione di Ronaldo è diventata virale

CR7 non riesce a portare a casa il The Best FIFA Men’s Player dal 2017, negli ultimi 3 anni si è dovuto accontentare di un terzo e di due secondi posti (compreso quello di quest’anno). Il fuoriclasse della Juventus ha mostrato in diretta un’espressione visibilmente contrariata. La sua postura con le braccia conserte e l’espressione imbronciata sono diventate virali sul web.

Uno sguardo agli altri premi

Il riconoscimento per il miglior tecnico del 2020 è andato Jurgen Klopp per il secondo anno consecutivo, capace di riportare il Liverpool alla vittoria in Premier dopo 30 anni. Manuel Neuer è stato eletto miglior portiere, superando di una manciata di voti Alisson Becker dei Reds. Ricordiamo infine il Puskas Awards finito nelle mani del coreano Son, per lo splendido gol messo a segno durante Tottenham – Burnley del 7 dicembre 2019.

Foto: SkySport.it



Marco Fabio Ceccatelli