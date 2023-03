FIFA, Infantino confermato presidente fino al 2027

Il dirigente ottiene la conferma dell’incarico per altri quattro anni

Gianni Infantino resterà presidente della FIFA per altri 4 anni. In occasione del congresso in corso in Ruanda infatti è stato confermato alla presidenza ribadendo quanto di buono fatto durante il suo mandato, ponendo l’accento sulla buona riuscita del Mondiale e sui ricavi provenienti dagli sponsor. Infantino era stato eletto per la prima volta nel febbraio 2016, poi il nuovo mandato nel giugno del 2019 ed ora la conferma con la rielezione voluta dai delegati delle 211 federazioni.

Fonte foto: sportfair.it

Alessandro Fornetti