Fifa ed agenti si incontrano per definire nuove norme deontologiche

Le parti si sono viste a Montevideo, la federazione ha incontrato procuratori provenienti da tutto il mondo

Quest’anno entrerà in vigore il regolamento Fifa per gli agenti dei calciatori e per questo motivo la Fifa stessa ha avviato una due giorni di consultazioni con varie associazioni di procuratori di tutto il mondo. Sul tavolo diversi temi, tra cui la creazione di una Camera degli agenti che deciderà determinate controversie, il rilascio della licenza di agente alle sole persone fisiche, il pagamento delle commissioni degli agenti tramite la Fifa Clearing House e l’applicazione di sanzioni a clienti che lavorano con agenti privi di licenza. Diverse associazioni inoltre hanno posto l’accento sulla volontà di diffondere standard etici e professionali su cui basare l’attività di lavoro quotidiana degli agenti, sia nei confronti delle società sia nei confronti delle istituzioni calcistiche. Ad occuparsene dovrebbe essere proprio la stessa Fifa.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)