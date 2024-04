Festa Juve Stabia: arriva la promozione in Serie B

Tempo di lettura 1 minuto

La squadra di Castellamare di Stabia ritrova la cadetteria dopo quattro stagioni. Grazie al pari contro il Benevento, la squadra di mister Guido Pagliuca ha raggiunto la matematica

Festa grande per la Juve Stabia, che ritrova la Serie B dopo quattro stagioni. L’ultima retrocessione è datata 2020, quando alla ripresa dal Covid, l’allora squadra di Fabio Caserta perse all’ultima giornata contro il Cosenza, scendendo in Serie C. Ora il grande ritorno. Decisivo il pareggio nello scontro diretto tutto campano contro il Benevento, terminato 0-0 al Vigorito. La Juve Stabia vince il girone C di serie C e raggiunge in Serie B Mantova e Cesena. Artefice della cavalcata Guido Pagliuca. Per lui si tratta della prima promozione assoluta in cadetteria da allenatore. Grandissima la stagione finora della Juve Stabia, che in 35 partite ha conquistato 21 vittorie, 11 pareggi e tre sconfitte. Impressionante anche il dato sulla porta inviolata: il senegalese Thiam non ha subito gol per 20 partite.

Se vuoi discutere con noi su questo o altri temi sul mondo del calcio clicca su questo link: clicca qui.

Sandro Caramazza

Fonte foto: CN 24