Festa Bari! Dopo 4 anni è di nuovo in serie B

La vittoria a Latina e la sconfitta del Catanzaro regalano, con tre giornate d’anticipo, la promozione ai pugliesi a coronamento di una stagione sopra le righe dominando il proprio girone in C

Sembrava una maledizione per il Bari non riuscire a tornare nel campionato cadetto. Le peripezie che hanno accompagnato la squadra pugliese negli ultimi anni avevano depresso un ambiente che non vedeva l’ora di festeggiare. Adesso quel momento è arrivato e ieri sono partite le celebrazioni. Decisiva la vittoria a Latina ma soprattutto la contemporanea sconfitta del Catanzaro che ha dato la matematica certezza agli uomini di Mignani della promozione in serie B. Quattro lunghi anni e la società della famiglia De Laurentiis è riuscita a riportare i biancorossi dagli inferi al torneo cadetto. Un girone C dominato che ha avuto ieri il proprio apice con la vittoria di misura firmata manco a dirlo da Mirco Antenucci, 37 anni, e miglior cannoniere della squadra con 17 reti. Adesso si dovrà pensare a programmare il prossimo anno ma per il momento ci si gode ancora la festa per quell’obiettivo atteso 4 anni. La B di Bari ora è realtà.

Glauco Dusso