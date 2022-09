Ferrieri Caputi nella storia: arriva l’esordio assoluto in Serie A

La Can ha deciso di assegnare la sfida tra Sassuolo e Salernitana al fischietto di Livorno. Per la prima volta nel massimo campionato italiano, un arbitro donna dirigerà una partita

Il suo esordio con squadre di Serie A era successo solo in Coppa Italia, adesso il completamento di un percorso: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna arbitro a dirigere una gara del massimo campionato. Accadrà domenica 2 ottobre, ottava giornata di Serie A, al Mapei Stadium. Il designatore Rocchi gli ha assegnato Sassuolo-Salernitana. Una prima volta storica per il calcio italiano. Ferrieri Caputi si appresta di diritto ad entrare negli annali del sistema calcio nostrano. Una grandissima soddisfazione per il fischietto di Livorno. In questa stagione è stata quarto uomo durante Monza-Udinese, mentre l’unica volta che aveva arbitrato una squadra di Serie A è stato in Coppa Italia: Cagliari-Cittadella nel 2021 prima e Sampdoria-Reggina della stagione attuale.

Sandro Caramazza