Ferrieri Caputi, la dottoressa-arbitro che entrerà nella storia della Serie A

Domenica il fischietto di Livorno arbitrerà Sassuolo-Salernitana diventando la prima donna arbitro a dirigere una partita della massima serie italiana

Comunque vada sarà un successo. L’ottava giornata di Serie A sarà a suo modo ricordata come un turno storico perché per la prima volta in 91 anni un arbitro donna dirigerà una gara del massimo campionato (inizio girone unico 1929-30). Sarà la livornese Maria Sole Ferrieri Caputi. Il Mapei Stadium come teatro della prima volta in occasione della sfida tra Sassuolo e Salernitana. Sarà appunto il fischietto di Livorno, 32 anni il 20 novembre, ad arbitrare il match. Ferrieri Caputi entrerà di diritto nella storia facendosi pioniere di una nuova era per il calcio italiano. Una designazione coraggiosa ma che va giustamente al passo con i tempi quella del numero uno degli arbitri Gianluca Rocchi. Un premio per la lunga trafila e il grande impegno della ricercatrice toscana. Ma chi è Maria Sole Caputi?

LA DOTTORESSA-ARBITRO

Nata a Livorno il 20 novembre 1990, Ferrieri Caputi si innamora fin da piccolissima del calcio. Tutto ebbe inizio quando entra per la prima volta all’Armando Picchi di Livorno per assistere ad un Livorno-Lumezzane in compagnia del papà. Da lì in avanti, sarà una lunga storia d’amore col calcio così come quella legata al suo idolo più grande: Roby Baggio (e come non biasimarla). Prima di essere arbitro la Ferrieri Caputi è dottoressa, anzi ricercatrice. Maria Sole si è infatti laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università di Pisa per poi conseguire il titolo magistrale in Sociologia presso l’Università di Firenze. Ad oggi lavora per la fondazione Adapt (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali). Nelle ultime ore è diventata però la donna più chiacchierata in Italia, patria di giocatori, allenatori, arbitri e tanto tanto altro.

IL GRANDE PASSO

In Sassuolo-Salernitana arriva il coronamento di un sogno. Sogno iniziato sui campi di Serie D con Levico-Atletico San Paolo PD fino ad arrivare al Mapei Stadium. In mezzo, tanta Serie C, Serie B fino anche alla Coppa Italia con la designazione in due partite con squadre di Serie A: Cagliari-Cittadella e Sampdoria-Reggina. Domenica la grande occasione. Ferrieri Caputi, sulle orme delle straniere Bibiana Steinhaus, in Bundesliga, e Stéphanie Frappart, in Ligue1, sarà la terza arbitro donna a dirigere una gara in uno dei massimi campionati europei, anche il calcio italiano si è aperto alla nuova era proprio nell’anno in cui il calcio femminile è diventato professionistico. Il ‘comunque vada sarà un successo’ in apertura di articolo dovrà essere un monito. In Italia la polemica arbitrale è sempre dietro l’angolo. Ferrieri Caputi potrebbe sbagliare? Amen. Ha il suo diritto sacrosanto di poterlo fare, è giovane, talentuosa e soltanto così può ambire a certi livelli.

Sandro Caramazza