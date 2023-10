Feralpisalò si cambia: Stefano Vecchi esonerato, al suo posto Marco Zaffaroni

Tempo di lettura 1 minuto

L’andamento in campionato al di sotto delle aspettative costringe la società ad allontanare il tecnico artefice della prima promozione in serie B

C’era una volta un popolo in festa per le gesta di Stefano Vecchi e dei suoi ragazzi. I tifosi della Feralpisalò invece oggi vedono andare via il mister del miracolo, quella storica prima promozione in cadetteria avvenuta solo qualche mese fa. Troppo pochi i 5 punti in 10 match di campionato per continuare così. La dirigenza ha deciso di cambiare dopo la pesante sconfitta di sabato a Catanzaro. Il sostituto di Vecchi sarà Marco Zaffaroni, l’anno scorso all’Hellas Verona in serie A e già annunciato sul sito ufficiale dei verdeblu. Alla Feralpisalò sperano che il cambio in corsa, per quanto doloroso, dia quella scossa all’ambiente per cercare di invertire la rotta al più presto.

Glauco Dusso