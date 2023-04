Feralpisaló in Serie B, Vecchi il grande artefice

Storica prima volta in Cadetteria per la squadra della provincia di Brescia. Super traguardo per l’ex tecnico dell’Inter Primavera

Prima storica qualificazione in Serie B per la Feralpisaló. La squadra allenata da mister Stefano Vecchi ha dominato il girone A di serie C conquistando la serie cadetta con due giornate di anticipo. Fondata solamente nel 2009 dalla fusione di Feralpi Lonato e Salò Valsabbia, diventa la squadra col secondo comune più piccolo d’Italia a raggiungere la Serie B (Castel di Sangro in testa). Il club rappresenta Salò e Lonato del Garda, provincia di Brescia. Mister Vecchi è l’artefice di questa cavalcata. Ha vinto tutto in Italia con la Primavera dell’Inter, tra cui anche il Viareggio Cup. Nonché ha allenato la prima squadra nerazzurra per tre volte (quattro in totale in quella annata in A) negli ultimi istanti della stagione 2016-17. Vecchi ha raggiunto la panchina della Feralpisaló nel 2021. La sua squadra ha raggiunto la matematica promozione sfoderando un bilancio da urlo: 68 punti, 19 vittore, 11 pareggi, 6 sconfitte, 39 gol fatti, 19 subìti.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Sportitalia