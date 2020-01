Fenomeno Klopp, i “Reds” sono diventati gli assassini della Premier League

Il tecnico ex Borussia Dortmund e Magonza, ha trasformato una squadra incapace di vincere la Premier dal 1990, in una perfetta macchina divoratrice di squadre

Il Liverpool è stata sempre una delle squadre più vincenti d’Inghilterra, non solo, da sempre è una delle squadre più affascinanti ed ammirate.

Per il loro stadio, per il loro inno, cantato tutti insieme, per le loro tragedie, che li hanno visti, in momenti differenti, sia vittime che carnefici.

Per i giocatori fenomenali, che ne hanno scritto la storia (solo due giorni fa abbiamo parlato di Graeme Souness), per gli innumerevoli trofei che decorano la bacheca installata ad “Anfield”.

Da quattro anni a questa parte, il Liverpool, che non stava vivendo un periodo eccezionale, ha incominciato una crescita esponenziale, che lo ha riportato ai livelli di un tempo.

Anzi, di più.

E’ notizia di ieri, che è stato firmato un accordo con la “Nike”, che frutterà alla squadra di Klopp, quasi 80 milioni di sterline l’anno (94 milioni di euro circa) compresi i bonus.

Questa “rivoluzione copernicana” porta la firma in calce di un uomo: Jurgen Klopp.

Da quando ha assunto la guida tecnica della squadra i risultati sono cambiati radicalmente ed i numeri (paurosi!) sono qui a dimostrarlo.

Partendo dai giocatori, tutti di primissimo livello: da Salah, pagato circa 40 milioni di euro ed ora è valutato circa 160, a Mané, fresco vincitore del pallone d’oro africano, proprio davanti al compagno di squadra egiziano, ad Alisson, che è andato a coprire alla grande, il vuoto imbarazzante nel ruolo occupato dal suo predecessore.

Diventerebbe uno squisito lusso, un cioccolatino iper calorico, raccontare che Mané, da quando è arrivato al Liverpool, non ha mai perso una gara ad Anfield.

Un po come il ginnasta che cambia esercizio all’ultimo momento per inserire un salto mortale in più.

Superfluo, i numeri importanti sono altri.

I “Reds” durante l’era Klopp, hanno giocato 241 partite, vincendone 148 e mettendo a segno la bellezza di 536 gol, praticamente una sorta di schiacciasassi dipinta di rosso.

Dal 2015 ad oggi, Klopp, ha mantenuto la media altissima di 2.07 punti a partita, polverizzando vari record del club.

Ad esempio la sconfitta per 5-0 contro l’Aston Villa, che vedeva il Liverpool schierare la squadra giovanile, perché il giorno dopo iniziava il Mondiale per club, ha interrotto una serie positiva di 34 gare, la metà di queste erano vittorie.

Non solo, il Liverpool, che non vince la Premier da trent’anni esatti, quest’anno sta brutalizzando la massima divisione inglese con 58 punti conquistati, su 60 a disposizione.

Non si era mai vista da quelle parti una dimostrazione di potenza, tale da trasformare il campionato più competitivo del mondo, in una sorta di Serie A.

Kloop, col Liverpool, ha già vinto tutto a livello europeo, a dir la verità gli manca l’Europa League, ma non penso che vi parteciperà a breve… gli manca soltanto di vincere in patria.

Per questo c’è tempo, ha rinnovato fino al 2024 e con la Premier già in tasca (ha costretto Guardiola a dichiarare di dover puntare, suo malgrado, al secondo posto), deve vincere le coppe nazionali.

Non è difficile pronosticare che tra altri quattro anni ci sarà riuscito, magari ripetutamente.

Fai buon viaggio Jurgen, che tanto la nave, prosegue a vele spiegate.

Fonte foto: Foxsport.it

Firma: Alessandro Nardi