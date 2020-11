Fenomeni nel calcio, ma non solo: 4 campioni con un talento sopraffino in altri sport

Abbiamo scelto 4 grandi del pianeta pallonaro che avrebbero potuto essere dei top player anche in altre discipline sportive

Lev Ivanovič Jašin – Il mitico portiere russo fu l’unico estremo difensore a vincere il Pallone d’Oro (1963), ma prima di affermarsi come icona della squadra di calcio della Dinamo Mosca, fu un eccellente portiere della sezione di hockey su ghiaccio del club russo, con il quale vinse una coppa sovietica nel 1953. L’anno dopo il portiere titolare della rappresentativa calcistica (Chomic) si infortunò e Jašin iniziò la sua sfolgorante carriera, che durò ben 22 anni.

Gabriel Omar Batistuta – Il Re Leone ha una passione smodata per il polo. Al termine della propria carriera calcistica, l’ex centravanti argentino al suo esordio nella nuova disciplina, segnerà subito una doppietta. Dopo un anno vincerà anche il primo trofeo con una delle squadre di polo più importanti del suo paese, il Loro Piana. Batistuta ha fondato un proprio club chiamato “La Gloria”. Il colore sociale? Il viola naturalmente.

Sergej Milinkovic Savic – Il primo sport con il quale il centrocampista della Lazio si confrontò fu il basket, invogliato dalla madre che lo praticava a livello agonistico. Per fortuna dei tifosi biancocelesti in questa sfida familiare la spuntò il padre del Sergente, che lo indirizzò verso il calcio, che lo vede attualmente tra i migliori calciatori del mondo nel suo ruolo.

Gareth Bale – Tante volte esaltato per la sua velocità e per lo scatto da mezzofondista, il campione del Tottenham è salito agli onori della cronaca qualche tempo fa per uno striscione esposto durante i festeggiamenti per la qualificazione all’ Europeo del suo Galles. La scritta recitava testualmente “Wales. Golf. Madrid. In that order” (Galles, Golf, Madrid (Real) in quell’ordine). Il fenomeno gallese quando appenderà gli scarpini al chiodo, ha dichiarato che proverà la carriera da golfista professionista. Saprà far correre la palla veloce come le sue gambe?

FOTO: Oasport.it; Cittaceleste.it; Lifeblogger.com; Theguardian.com

Marco Fabio Ceccatelli