Felipe Anderson, niente Juventus: andrà a giocare al Palmeiras

Tempo di lettura 1 minuto

Il brasiliano ieri su Instagram ha annunciato il suo addio estivo alla Lazio. Non resterà in Italia, ma ritornerà a giocare in Brasile

Felipe Anderson dirà addio alla Lazio in estate per diventare un nuovo giocatore del Palmeiras. Ieri il doppio annuncio social: prima quello del giocatore sul suo profilo ufficiale Instagram e poi quello del club brasiliano sui propri canali. Niente Juventus, che aveva provato a prenderlo a zero. Felipe Anderson ha scelto il ritorno in Brasile. Terra natale da sui tutto era iniziato, con la Lazio che nell’estate del 2013 lo prese dal Santos. L’addio del brasiliano era comunque nell’aria, a differenza, invece, delle parole di Luis Alberto al termine di Lazio-Salernitana di venerdì sera.

Se vuoi discutere di questo tema e di altri, puoi entrare entrare nel nostro gruppo Facebook!

Sandro Caramazza

Fonte foto: il bianconero