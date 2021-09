Felipe Anderson 2.0: un ritorno che rende felici tutti

Il calciatore brasiliano, alla sua seconda esperienza in biancoceleste, sta dimostrando di essere fortemente legato alla piazza romana, la quale aspetta con ansia i suoi gol e le sue giocate

«Sembra che non sono mai andato via. Mi sono sentito molto felice dal primo giorno, qui c’è un ambiente bellissimo. I calciatori che già c’erano la prima volta e quelli nuovi mi hanno accolto benissimo. Ho sempre voluto giocare ad alti livelli. Volevo risentire l’atmosfera che ho respirato qui: quando ho avuto la possibilità di tornare, non ci ho pensato un attimo». Con queste parole Felipe Anderson, talentuoso brasiliano classe 1993 che ha fatto ritorno alla Lazio nell’ultima finestra di calciomercato, si espresso ai microfoni ufficiali della società capitolina. L’ex Santos infatti aveva già vissuto una prima esperienza in maglia biancoceleste, terminata nel 2018 per provare a spiccare il volo con un’altra casacca indosso: prima in Inghilterra, nel West Ham, e poi – in prestito – in Portogallo, al Porto. Tuttavia, entrambe le avventure non sono state come il giocatore si aspettava: tanti alti e bassi e un rendimento mai davvero convincente hanno convinto Anderson in estate a compiere il viaggio di ritorno verso Roma.

Felipe Anderson esulta dopo lo splendido gol segnato la scorsa giornata in casa contro lo Spezia, il primo dopo il suo ritorno in biancoceleste

«Mi sento più forte rispetto a tre anni fa. Questa è l’età importante per un calciatore: mi sento più maturo come uomo e come giocatore. Avevo un grande rapporto con la società, ma i tifosi hanno giocato un ruolo fondamentale nel mio ritorno» ha dichiarato il brasiliano nella sua intervista, sottolineando come un fattore decisivo per il suo ritorno a casa sia stato il calore dimostratogli dai supporters biancocelesti. Anderson infatti si è sempre dimostrato un calciatore tanto estroso dal punto di vista tecnico quanto introverso da quello caratteriale: uno di quei classici giocatori che, se in fiducia, può toccare picchi incredibili, ma che se non è al 100% dal punto di vista mentale può invece apparire come l’ombra sbiadita di sé stesso. Ecco perché l’ambiente Lazio – da anni ormai capace di rivitalizzare le carriere di giocatori che sembravano aver preso una piega decisamente negativa, vedi quelle Ciro Immobile o di Luis Alberto – è l’ideale per lui, perfetto per farlo sentire protetto e coccolato – massimizzandone così il rendimento in campo.

La Lazio ha bisogno del miglior Felipe Anderson, Maurizio Sarri ne ha bisogno: con i baby Raul Moro e Luka Romero a fargli da vice, il brasiliano rappresenta l’opzione numero uno per la fascia sinistra, schierato a piede invertito proprio come piace tanto fare all’ex tecnico di Napoli e Juve, il quale già negli anni precedenti al suo approdo nella Capitale non aveva mai nascosto il suo apprezzamento per il brasiliano. Proprio Sarri sembra al momento uno dei più soddisfatti del modo di interpretare il ruolo dell’ala sudamericana: un ritorno, quello di Felipe Anderson a Roma, che sembra proprio render felici tutti.

Fonti Foto: Lazio News 24

Fabrizio Scarfò