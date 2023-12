Federico Chiesa out col Frosinone

Tempo di lettura meno di un minuto

Lo ha annunciato Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa in vista della trasferta in Ciociaria

Chiesa, durante l’allenamento, ha sentito un fastidio al tendine rotuleo, anche se nulla di grave. Allegri non intende correre alcun rischio e quindi Federico resta a casa. La trasferta ciociara, visto il momento di forma dei ragazzi “terribili” di Di Francesco, presenta parecchie insidie. Il tecnico bianconero tiene molto a mettere in guardia l’ambiente e la squadra in primis, sulle difficoltà della partita, sia per l’avversario, sia per il periodo che porta alle festività natalizie, non vuole alcun calo di concentrazione. Tensione massima per una vittoria che non deve mancare.

Fonte foto: spazionapoli.it

Luigi A. Cerbara