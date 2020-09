Febbre a 90 – We Are Back! Riascolta l’esordio stagionale della trasmissione più pazza dell’etere romano

Febbre a 90 – We Are Back! Riascolta l’esordio stagionale della trasmissione...

La prima puntata è filata via con le solite perle di saggezza, le freddure glaciali e le invettive dei nostri esplosivi opinionisti. Fra i temi più caldi il calciomercato delle big di Serie A e non solo. Da lunedì prossimo finalmente di nuovo spazio al calcio giocato.

In conduzione i vostri affezionatissimi Marco Fabio Ceccatelli e Federico Di Placido. In collegamento telefonico le stelle più fulgide di Febbre a 90, lo storico conduttore della trasmissione Renato De Filippi dal suo salento; il nostro inviato in mezzo alle sommosse e agli eventi più pericolosi, Luca Clementi di LaPresse; il mite e mitico Valerio Barberi de Ilmilanista.it che spazia con la solita eleganza fra il mercato rossonero e le ricercate ricette del “padre”; il tuttologo di Febbre a 90 Michele Zoffranieri, sommerso nei suoi mille progetti (della serie una ne pensa e 100 ne fa); il nostro Alessandro Sticozzi di Passione del Calcio e di Centro Suono Sport che, dalla suggestiva location del Rome Cavalieri ci ha raccontato dei suoi incontri ravvicinati con tennisti e tenniste; dimentichiamo qualcuno? Beh, il nostro irrinunciabile dessert, un Alex Cicchetti che come al solito non le ha mandate a dire alla S.S.Lazio per un mercato, a suo avviso, assai deficitario.

I vostri Federico Di Placido e Marco Fabio Ceccatelli negli studi di Radioromafutura

PER RIASCOLTARE LA PRIMA PUNTATA DELLA NUOVA STAGIONE DI FEBBRE A 90 CLICCA QUI

Per intervenire in diretta con messaggi whatsapp, anche vocali, il numero è il 3491202271

Per seguirci su Instagram CLICCA QUI

Mettete mi piace alla nostra pagina Facebook per curiosità e notizie dal nostro mondo preferito, quello del calcio https://www.facebook.com/Febbre-a-90-102425251180920/