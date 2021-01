Febbre a 90 – Uomini forti destini forti, uomini deboli destini deboli!

Il varietà calcistico del lunedì on air su radioromafutura.it e in diretta Facebook sulla nostra pagina dalle 18 alle 20: non mancate!

Torna con il modulo a due punte la conduzione di Febbre a 90, la trasmissione radiofonica che fa salire la temperatura a livelli vertiginosi. In studio i vostri Marco Fabio Ceccatelli (Cittaceleste.it) e Valerio Barberi (IlMilanista.it).

Il campionato torna ad essere più aperto che mai, il Milan cade per la seconda volta in stagione, ma resta campione d’inverno. L’Inter getta al vento un’occasione colossale, la Juventus zitta zitta si avvicina, così come Roma, Atalanta e Lazio. Di questo e di altri temi parleremo con gli interventi di Renato De Filippi (Febbre a 90), Marco Macca (La Gazzetta dello Sport), Marcello Baldi (Lazialità), Alessandro Sticozzi (Centro Suono Sport e Passione del Calcio), Alex Cicchetti (Uniti e Compatti), Michele Zoffranieri (Zoff News), Valerio Campagnoli (Passione del Calcio) e Simone De Bari (IlMilanista.it).

