Febbre a 90 – Una giornata da bomber! Rivivi la diretta sulla nostra pagina Facebook e su radioromafutura.it

I totem delle prime della classe fanno innamorare i tifosi più attempati e soprattutto le nuove leve, vedrete che fra qualche anno i trentenni dichiareranno di essere diventati laziali per un certo Ciro Immobile

Il tridente in conduzione è di quelli pesanti, in studio hanno diretto le operazioni e gli interventi ficcanti degli ospiti i vostri Marco Fabio Ceccatelli, Federico Di Placido e Valerio Barberi.

Una carrellata di fuoriclasse dal passo felpato e dal tocco fatato, con in testa l’“originario” Renato De Filippi; dispensatore di grafiche e immagini accattivanti il grande Luca Clementi; la rubrica Agrodolce di Michele Zoffranieri lascia il classico sapore di ristorante cinese in bocca appena termina; ci ha cullato con le sue parole su argomenti delicati il buon Valerio Campagnoli col nuovo look sbarbato; Alex Duracell Cicchetti nell’inedito orario iniziale non ci ha fatto mancare la sua consueta carica; il piromane Alessandro Sticozzi non ci ha permesso di salvare neppure il gatto di Conte dalle sue dichiarazioni incendiarie; esordio impeccabile di Simone De Bari de IlMilanista.it, che ha demolito Romagnoli in pochi secondi.

Potete rivivere la diretta della trasmissione di lunedì 23 novembre sulle pagine Facebook di Febbre a 90 e su quella di Radio Roma Futura.

