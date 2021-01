Febbre a 90 – Speciale Derby! On air e in diretta Facebook dalle 18 alle 20

Febbre a 90 – Speciale Derby! On air e in diretta Facebook...

Lazio ed Inter sugli scudi: i biancocelesti annientano la Roma, i nerazzurri annichiliscono la Juve; il Napoli gioca a tennis con la Viola; stasera tocca al Diavolo

Presso gli splendidi studi di Radio Roma Futura siti in via Nomentana 643, il vostro Marco Fabio Ceccatelli (Cittaceleste.it) vi accompagnerà nella classica puntata del varietà calcistico del lunedì sera. Febbre a 90 on air e in diretta Facebook dalle 18 alle 20.

Commenteremo il derby capitolino con Marcello Baldi (Lazialità), Luca Clementi (LaPresse), Renato De Filippi (Febbre a 90) e con il cuore impavido Luca Missori (Passione del Calcio). Spazio al calciomercato delle big con le bombe del nostro Michele Zoffranieri (Zoff News), nella seconda parte di trasmissione si aprirà l’analisi dettagliata del derby d’Italia con l’intervento a gamba tesa di Alessandro Sticozzi (Passione del Calcio e Centro Suono Sport) e di Valerio Campagnoli (Passione del calcio) che ci presenterà una nuova rubrica. Chiusura dedicata alla capolista, impegnata questa sera nella trasferta di Cagliari. Ne parleremo con Simone De Bari de Ilmilanista.it.

