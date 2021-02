Febbre a 90 – Sorpasso di San Valentino. Rivivi la diretta sulla nostra pagina Facebook e su radioromafutura.it

L’Inter si prende la vetta schiantando la Lazio, Lukaku sugli scudi; Napoli, Gattuso fa male all’amico Pirlo; la sottovalutata Roma viaggia a gonfie vele; nel Milan è finita la magia?

Proprio come in Game of Thrones 7 regni si sfidano per il traguardo più ambito, lo scudetto. Negli studi di via Nomentana i vostri Marco Fabio Ceccatelli (Cittaceleste.it) e Valerio Barberi (IlMilanista.it) cedono la parola ai rappresentanti delle 7 compagini in gara. Lingue taglienti e voci roboanti da parte degli ospiti di questa sera.

Imbeccate lucidissime del cavernoso Marcello Baldi (Lazialità), scariche elettriche senza soluzione di continuità da parte di Alex Cicchetti (Uniti e Compatti), sermoni e benedizioni da autentico santone di Luca Clementi (LaPresse), i gemelli separati alla nascita (almeno per le opinioni) Marco Macca (FCInter1908.it) e Alessandro Sticozzi (TMW Radio), il sopracciglio più malandrino dell’etere romano Renato De Filippi (Febbre a 90), la verve diabolica di Simone De Bari (IlMilanista.it) e le chicche irriducibili di Valerio Campagnoli (Tutto Molto Bello).

Seguiteci su Instagram e su Facebook

Commentate la diretta su Facebook, leggeremo i vostri messaggi e cercheremo di rispondere in maniera esaustiva.

Rimane attivo il servizio dei messaggi whatsapp, anche vocali, al numero 3491202271