Febbre a 90 – Sorpasso di San Valentino. On air e in diretta Facebook dalle 18 alle 20

Febbre a 90 – Sorpasso di San Valentino. On air e in...

L’Inter si prende la vetta schiantando la Lazio, Lukaku sugli scudi; Napoli, Gattuso fa male all’amico Pirlo; la sottovalutata Roma viaggia a gonfie vele; nel Milan è finita la magia?

7 squadre in 10 punti per una corsa alle prime posizioni che si fa incandescente. La sorella maggiore Inter guarda tutte dall’alto in basso. Il varietà calcistico del lunedì vi racconta tutta la 22° di Serie A. In studio i vostri Marco Fabio Ceccatelli (Cittaceleste.it) e Valerio Barberi (IlMilanista.it).

In collegamento video gli alfieri delle prime della classe: Marcello Baldi (Lazialità), Alex Cicchetti (Uniti e Compatti), Luca Clementi (LaPresse), Marco Macca (FCInter1908.it), Renato De Filippi (Febbre a 90), Alessandro Sticozzi (Centro Suono Sport e Passione del Calcio), Simone De Bari (IlMilanista.it) e Valerio Campagnoli (Passione del Calcio).

