Febbre a 90 – Senza Paura! Rivivi la diretta sulla nostra pagina Facebook e su radioromafutura.it

Sorteggio da brividi per la Lazio che pesca il Bayern Monaco, va leggermente meglio all’Atalanta che se la vedrà con il Real Madrid. La Juventus, essendo arrivata prima, festeggia con il Porto

Potete rivivere la diretta della trasmissione di lunedì 14 dicembre sulle pagine Facebook di Febbre a 90 e su quella di Radio Roma Futura

Una spavalderia degna degli Spartani delle Termopili, Marco Fabio Ceccatelli (Cittaceleste.it), Federico Di Placido(Cittaceleste.it) e Valerio Barberi(IlMilanista.it) nello splendido studio di via Nomentana 643, hanno dovuto frenare gli entusiasmi degli ospiti di questa sera, convinti che le italiane possano stupire in Champions, nonostante gli avversari di altissimo livello.

Con la solita sapienza tattica, il sopracciglio più ammiccante dell’etere romano Renato De Filippi ha esposto la sua dottrina bianconera, con Pirlo come nuovo santone; Luca Clementi di LaPresse è tornato sui suoi passi, non più “siamo rovinati”, ma “ce li mangiamo in un hot dog”; Marcello Baldi di Lazialità ha provato a mantenere un certo contegno, ma è chiaro che anche lui sta cercando le offerte sui voli per Istanbul; tutto il mondo si chiede “come fa il buon Alex Duracel Cicchetti a caricare l’ambiente capitolino anche quando sembra rassegnato?”; le provocazioni di Michele Zoffranieri fanno ridere più delle sue barzellette? Bella domanda è!!!;chiosa indiavolata con Valerio Campagnoli di Passione del Calcio e con il creatore del fan club di Romagnoli Simone De Bari de IlMilanista.it.

