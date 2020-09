Febbre a 90 – Quanto siete belle! Scoprite di chi ci siamo innamorati, riascoltando il podcast della terza puntata

Tutti (o quasi) i nostri ospiti si sono sbilanciati sulla squadra o sulla donna che gli ha rubato il cuore, qualcuno ha gusti decisamente particolari

Uno studio orfano del buon Federico Di Placido ha accolto la strana coppia Marco Fabio Ceccatelli-Michele Zoffranieri che ha dato vita all’ennesima scoppiettante puntata di Febbre a 90. Siamo partiti come di consueto col farfallone Renato De Filippi, che ha più fiamme da tener vive nel proprio camino; il cavalier cortese Valerio Barberi de ilmilanista.it che ama, divora e respira calcio; l’analisi in 4 minuti di Luca Clementi di LaPresse sulla situazione politica italiana post referendum; la voce suadente del vice direttore di Passione del Calcio Glauco Dusso che in mezzo ai boschi ci ha inviato i suoi influssi tattici positivi; l’alter ego di Antonio Conte Alessandro Sticozzi innamorato della panchina dell’Inter; tutti uniti e compatti per ascoltare i discorsi motivazionali del nostro Alessandro Duracell Cicchetti.

