Febbre a 90 presenta Zombieland, dalle 18 alle 20 su radioromafutura.it, il calcio nell’era post apocalittica

L’allarme Coronavirus dimezza la Serie A e rende deserte alcune città, ma le due regine del campionato Juventus e Lazio continuano imperterrite la loro sfida punto su punto per lo scudetto. Sosta forzata per Inter ed Atalanta, la Roma torna a gonfiare il petto

I casi di coronavirus in Italia sono 152, comprendendo anche tre decessi e un guarito. Nel dettaglio regionale, abbiamo: 112 in Lombardia (con due decessi), 22 in Veneto (con un decesso), 9 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte (e non 6 come comunicato dalla Regione in un primo momento), 3 in Trentino Alto Adige e 3 nel Lazio (con un guarito).

Lo studio di Febbre a 90, composto per l’occasione da Marco Fabio Ceccatelli, Federico di Placido e Alessandro Nardi, prova a spostare l’attenzione sul gioco più bello del mondo e sulle maschere, quelle belle, quelle che vengono sfoggiate per le strade del carnevale italico. In collegamento telefonico l’istrionico conduttore di Zoff News, Michele Zoffranieri; il Mago di Febbre a 90 che si rifiuta di moltiplicare i pesci, redattore de IlMilanista.it Valerio Barberi; ciliegino sulla torta il nostro opinionista di punta, l’intrattenibile Alessandro Cicchetti.

