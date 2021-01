Febbre a 90 – Milan l’è Milan Rivivi la diretta sulla nostra pagina Facebook e su radioromafutura.it

Incensate come giusto che sia le compagini meneghine, ancora troppo scetticismo intorno al Diavolo e alla figura di Conte, Juventus bocciata per il percorso europeo, tuoni e fulmini sulla situazione in casa Lazio, questo ed altro ancora nella puntata di oggi di Febbre a 90

Negli splendidi studi di via Nomentana 643 le voci e i volti di Marco Fabio Ceccatelli (Cittaceleste.it) e di Valerio Barberi (IlMilanista.it) hanno affrontato l’ira funesta di Luca Clementi e Alex Cicchetti per quanto concerne la Lazio; hanno ascoltato incantati le elucubrazioni del buon Alessandro Sticozzi che sul suo rogo virtuale metterebbe un certo Conte; hanno provocato Simone De Bari sul suo odio e amore per Romagnoli; sono rimasti increduli di fronte alla capacità di dare giudizi terribili da parte di Valerio Campagnoli, come se stesse raccontando fiabe su coniglietti pucciosissimi.

Potete rivivere la diretta della trasmissione di lunedì 21 dicembre sulle pagine Facebook di Febbre a 90 e su quella di Radio Roma Futura

