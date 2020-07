Febbre a 90 – Mani sullo scudetto! On air dalle 18 alle 20 su radioromafutura.it

La Juve si salva contro una splendida Atalanta e compie un passo decisivo verso il tricolore, crolla la Lazio. Oggi tocca all’Inter col Torino

L’assegnazione del titolo si avvicina, seppur arrancando i bianconeri stanno per mettere le mani sul loro nono scudetto consecutivo. In studio i vostri Marco Fabio Ceccatelli, Federico Di Placido e – udite udite – Michele Zoffranieri. In collegamento telefonico, per aggiornamenti sulla movida del Salento e non solo, il nostro Renato Luke De Filippi Perry; l’inviato senza macchia e senza paura, Luca Clementi di LaPresse; le sentenze rossonere e biancocelesti del nostro “giornalista culinario” Valerio Barberi de IlMilanista.it; il ritorno a bomba del romanista più laziale di tutti i tempi, Luca Missori, caporedattore di Passione del calcio; l’uomo che ha fatto del credo “Uniti e compatti” un mantra perenne, soprattutto ora, il mitico Alessandro Cicchetti e chiusura consueta col nostro Alessandro Sticozzi di Passione del calcio, che stasera porterà in superficie questioni scottanti.

