Febbre a 90 – La Bella Italia! Rivivi la diretta sulla nostra pagina Facebook e su radioromafutura.it

Vi è piaciuta la nuova coppia che scoppia di questa sera? Nuovi contenuti e nuove rubriche per un format che continuerà ad evolversi e lunedì sarà ancora diverso

Hanno tenuto le redini della trasmissione in maniera egregia Luca Clementi e Federico Di Placido, scaltri John Wayne dell’etere romano. Format frizzante tanto da ricordare il mitico Calippo Fizz.

Sono intervenuti dai più remoti luoghi della Terra: Renato De Filippi in ghingheri per l’occasione reduce da un giro di matrimoni e comunioni; Marco Fabio Ceccatelli, per la prima volta nella storia di Febbre a 90 dalla sua magione e non dagli studi di via Nomentana; Valerio Barberi che ha spie infiltrate nella mafia cinese rossonera; la testimonianza del portiere di calcio a 5 Antonio Mongelli sulle procedure Covid nel suo mondo che ci sta infinitamente a cuore; Agrodolce, la controversa rubrica di Michele Zoffranieri che ci ha scombussolato emotivamente; Valerio Campagnoli affascinato dalla Macedonia e dal taglio di capelli di Goran Pandev; Alessandro Sticozzi che ha minacciato con il suo accendino meneghino di dare fuoco a Musso e Cragno; l’aroma inconfondibile di Alex Cicchetti, a cui abbiamo spedito 10 flaconi di xanax per impedire che possa uccidere Luis Alberto.

Questo e molto di più nella trasmissione di questa sera.

Potete rivivere la diretta della trasmissione di lunedì 16 novembre sulle pagine Facebook di Febbre a 90 e su quella di Radio Roma Futura.

