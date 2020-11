Febbre a 90 – La Bella Italia! On air e in diretta Facebook dalle 18 alle 20

Febbre a 90 – La Bella Italia! On air e in diretta...

Prestazione sontuosa contro la Polonia e testa del girone 1 di Nations League. Final Four ad un passo

Come sempre la pausa per le Nazionali offre la possibilità di fare un bilancio di questo primo scorcio di stagione e di analizzare i fatti di attualità più eclatanti, come quello riguardante il caso tamponi ballerini in casa Lazio, ma non solo. Negli splendidi studi di Febbre a 90 una coppia inedita a guidare le danze, gli impavidi Luca Clementi e Federico Di Placido.

Interverranno in audio e video tutte le stelle della trasmissione. Il sempre presente Marco Fabio Ceccatelli, per la prima volta nella storia di Febbre a 90 non siederà sullo scranno della regia, ma sarà comunque in diretta da casa con la sua voce soave. Il tarantolato Renato De Filippi ballerà sotto la pioggia decantando la formazione dell’Italia; il nostro Valerio Barberi ci spiegherà con la consueta eleganza cosa c’è dietro questa benedetta vicenda tamponi alterni; la sfida impossibile dell’istrionico Michele Zoffranieri sarà superata? Un argomento delicato, ma che ci sta molto a cuore, verrà sviscerato dall’invasato Valerio Campagnoli; serata finalmente serena per il vulcanico Alessandro Sticozzi? Chi ha il coraggio di scommettere in merito? Cabaret di dolci sul finale con il totem Alex Duracell Cicchetti, che pare animato da una mistica forza biancoceleste.

