Febbre a 90 – Italia bella, ma non balla! On air dalle 18 alle 20

Febbre a 90 – Italia bella, ma non balla!

Gran bella Italia quella vista contro la Polonia del fenomeno Lewandowski, ma lo 0 a 0 è figlio di poco cinismo sotto porta

Lo studio di Febbre a 90 sarà animato da 3 voci d’eccezione, Marco Fabio Ceccatelli, Luca Clementi e Valerio Barberi vi accompagneranno in un viaggio fra l’attualità pallonara e non solo. Ad arricchire il nostro forum, gli interventi telefonici del Principe del Salento Renato De Filippi, in astinenza da Juventus e da Dybala; il nostro mix fra Carlo Lucarelli e Martufello, il mitico Michele Zoffranieri; approfondimenti e aneddoti sul calcio dilettantistico e non solo con il nostro Valerio Campagnoli di Passione del Calcio; poteva mai mancare El Professor Alessandro Sticozzi? Ci interrogherà e si interrogherà sui misteri del calcio: preparatevi all’abbuffata finale con il totem di Febbre a 90 dagli albori, l’irrefrenabile Alex Cicchetti.

