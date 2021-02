Febbre a 90 – Il Passo delle Grandi! Rivivi la diretta sulla nostra pagina Facebook e su radioromafutura.it

Vincono tutte le big! Vendetta Lazio: lezione di Inzaghi a Gasperini; Inter-Juventus, la resa dei conti in coppa; Milan planetario, +18 rispetto allo scorso anno; la Roma sorniona è terza; Gattuso vince, ma accusa ADL

Lotta serratissima al vertice fra le 7 sorelle della Serie A. I vostri Marco Fabio Ceccatelli (Cittaceleste.it) e Valerio Barberi (IlMilanista.it) sono stati sommersi dalle opinioni perentorie delle stelle di Febbre a 90.

L’agguerrita Lavinia Labella (Lazionews24) comincia a credere nel titolo? Il parco Marcello Baldi (Lazialità) festeggia la vittoria biancoceleste, ma vuole Gosens nella capitale. La carica di un’intera curva nelle parole del vulcanico Alessandro Cicchetti (Uniti e Compatti). Lo spericolato Luca Clementi (LaPresse) ci ha detto la sua durante un viaggio in macchina movimentato. Michele Zoffranieri (Zoff News) ci ha raccontato gli ultimi colpi di mercato in Serie A. La fossa dei Leoni è stata popolata dalle bestie Marco Macca (FCInter1908.it), Alessandro Sticozzi (Centro Suono Sport e Passione del Calcio), Renato De Filippi (Febbre a 90). Ha riportato la pace e la serenità l’efebico Simone De Bari de IlMilanista.it. Dulcis in fundo la rubrica Tutto Molto Bello dell’eclettico Valerio Campagnoli (Passione del Calcio).

