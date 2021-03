Febbre a 90 – Il party di Conte! Rivivi la diretta sulla nostra pagina Facebook, su Youtube e su Twitter

L’Inter festeggia senza giocare; la resa della Juventus, Pirlo nei guai; Ibra tiene il Milan in scia; vittoria Champions della Lazio; Mertens affonda la Roma

Risse in pieno “Uomini e Donne Style” nei salotti eleganti di Febbre a 90. I seri e compiti conduttori Marco Fabio Ceccatelli (Cittaceleste.it) e Valerio Barberi (IlMilanista.it) si dissociano in toto dai toni assunti in certi frangenti della trasmissione 😉 .

Protagonisti del reality calcistico di oggi un incredulo Renato De Filippi (Febbre a 90), un Marcello Baldi (Lazialità) più leopardato che mai, una combattiva e mai doma Lavinia Labella (Lazionews24), un subdolo istigatore come Luca Clementi (LaPresse), uno scontro fra i titani Maxi Morgante (Radio Barca Italia) e Alessandro Sticozzi (TMW Radio). Più pacati e morigerati gli impomatati Simone De Bari (IlMilanista.it) e Valerio Campagnoli (Tutto Molto Bello), che ci ha come sempre deliziato con le sue chicche finali, in diretta da una location suggestiva.

