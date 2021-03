Febbre a 90 – Il party di Conte! On air e in diretta Facebook dalle 18 alle 20

Febbre a 90 – Il party di Conte! On air e in...

L’Inter festeggia senza giocare; la resa della Juventus, Pirlo nei guai; Ibra tiene il Milan in scia; vittoria Champions della Lazio; Mertens affonda la Roma

Viste le misure di sicurezza sanitarie, non ci sarà nessun ricevimento in grande stile per Antonio Conte, ma immaginiamo il tecnico salentino scatenato in eccentrici balli di gruppo con la squadra. L’inaspettata sconfitta della Juventus con il Benevento consegna di fatto il tricolore alla Beneamata.

A consolare il mesto Renato De Filippi (Febbre a 90) e a placare i bollenti spiriti dell’indemoniato Alessandro Sticozzi (TMW Radio), ci saranno come sempre i vostri Marco Fabio Ceccatelli (Cittaceleste.it) e Valerio Barberi (IlMilanista.it).

Ampio spazio al Forum Lazio con gli alfieri biancocelesti Marcello Baldi (Lazialità) e Luca Clementi (LaPresse) e la regina delle aquile Lavinia Labella (Lazionews24). Inevitabile commentare anche la sfida dell’Olimpico fra Roma e Napoli e quella del Franchi fra la Viola ed il Diavolo. Lo faremo con Valerio Campagnoli (Tutto Molto Bello) e con Simone De Bari (IlMilanista.it).

