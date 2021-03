Febbre a 90 – Il Festival Meneghino!On air e in diretta Facebook dalle 18 alle 20

Febbre a 90 – Il Festival Meneghino!On air e in diretta Facebook...

Scudetto, è corsa a due Conte-Pioli, Pirlo si stacca; Lazio, nessuna reazione dopo la batosta di Champions; Rebic le canta alla Roma; domani si torna in campo per la 25° di A

Milan e Inter si scrollano di dosso le inseguitrici e a 14 giornate dalla fine del campionato ipotecano una corsa a due per il titolo. Notte fonda per le squadre romane, mentre tiene botta l’immarcescibile Atalanta. Di questo e della 25° giornata di A che andrà in scena domani, parleremo durante la puntata di Febbre a 90 di oggi 1 marzo 2021.

In studio come sempre i vostri Marco Fabio Ceccatelli (Cittaceleste.it) e Valerio Barberi (IlMilanista.it) che tenteranno di arginare le invettive e gli elogi degli ospiti di oggi.

Forum Lazio colorato dai nostri alfieri biancocelesti: Luca Clementi (LaPresse), Marcello Baldi (Lazialità), Alessandro Cicchetti (Uniti e Compatti e Edoardo Zeno (LaLaziosiamonoi.it).L’inciampo del maestro Pirlo commentato dalla nostra zebra Renato De Filippi (Febbre a 90). Largo spazio alle compagini milanesi con Alessandro Sticozzi (TMW Radio), Marco Macca (FcInter1908.it), Valerio Campagnoli (Passione del Calcio) e Simone De Bari (IlMilanista.it).

Seguiteci su Instagram e su Facebook

Commentate la diretta su Facebook, leggeremo i vostri messaggi e cercheremo di rispondere in maniera esaustiva.

Rimane attivo il servizio dei messaggi whatsapp, anche vocali, al numero 3491202271