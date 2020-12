Febbre a 90 – Il diritto di contare! Rivivi la diretta sulla nostra pagina Facebook e su radioromafutura.it

E’ iniziata la settimana dei verdetti per le italiane nelle coppe. Le compagini del Belpaese hanno la possibilità di qualificarsi tutte per i turni successivi

L’atmosfera in studio questa sera trasudava tensione per la settimana di passione e di verdetti che attende le italiane in Europa. Dagli scranni di via Nomentana 643 Marco Fabio Ceccatelli, Federico Di Placido e Valerio Barberi vi hanno condotto in un viaggio tra speranze e sogni di tifosi, giornalisti e opinionisti.

Ai nostri microfoni sono intervenuti in rigoroso ordine cronologico: la bella e agguerrita Lavinia Labella di Lazionews24, l’ammiccante Luca Clementi di LaPresse; la torcia umana Alex Duracell Cicchetti; il gladiatore giallorosso Luca Missori, caporedattore di Passione del calco; il caporedattore e inviato di Tuttomercatoweb Marco Conterio, che ci ha illuminato su un argomento tanto complicato quanto interessante (quale? riascoltate la puntata per scoprirlo); gli annunci visionari di Michele Zoffranieri; dulcis in fundo l’accoppiata Valerio Campagnoli (il trasformista) e Alessandro Sticozzi (l’incendiario).

