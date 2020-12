Febbre a 90 – Il diritto di contare! On air e in diretta Facebook dalle 18 alle 20

Febbre a 90 – Il diritto di contare! On air e in...

E’ iniziata la settimana dei verdetti per le italiane nelle coppe. Le compagini del Belpaese hanno la possibilità di qualificarsi tutte per i turni successivi

I tifosi italiani non stanno più nella pelle, nei prossimi giorni si deciderà il destino delle squadre del Belpaese sia in Champions che in Europa League. A placare i bollenti spiriti o forse ad aizzarli ancora di più, negli studi di radioromafutura i vostri Marco Fabio Ceccatelli, Federico Di Placido e Valerio Barberi proveranno a gestire una folla di ospiti accaniti, ma professionali.

Analizzeremo la storica settimana biancoceleste con Lavinia Labella di Lazionews24 e con Alex Duracel Cicchetti; ci sarà ampio spazio per le belle del nord con Renato De Filippi (Juventus), Alessandro Sticozzi (Inter) e un’ampia pagina dedicata al Diavolo, approfittando della punta di diamante de IlMilanista Valerio Barberi; largo spazio anche alla Roma di Fonseca, squadra ancora da decifrare, ci proveremo con Luca Missori, caporedattore di Passione del Calcio e con Valerio Pedicone, stimato speaker giallorosso. Potrebbe esserci un’incursione anche di Marco Conterio, editorialista di Tuttomercatoweb, che ci racconterà come la Brexit potrebbe cambiare il calciomercato. Ma non finisce qui! Non possiamo escludere ulteriori sorprese.

