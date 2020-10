Febbre a 90 -Il Diavolo veste Ibra! On air dalle 18 alle 20

Febbre a 90 -Il Diavolo veste Ibra! On air dalle 18 alle...

L’eterno Zlatan lancia il Milan solitario in vetta dopo quasi tre anni dall’ultima volta

Prove di forza evidenti di alcune compagini come Milan e Napoli, rovinose cadute per altre nobili della Serie A come Lazio e Atalanta. Stenta ancora la Juventus, convincente la Roma di Dzeko. Questo e molto altro commentato dai nostri ospiti. Nello studio ovattato di Febbre a 90 i vostri Marco Fabio Ceccatelli, Federico Di Placido e Luca Clementi cadenzeranno gli interventi degli opinionisti storici della trasmissione.

Si comincia con l’esule Renato De Filippi, che proverà a spiegarci la crisi bianconera; largo spazio alla rubrica Agrodolce del nostro Michele Zoffranieri con i suoi racconti dark e le sue freddure congelanti; la competenza e la professionalità di Valerio Barberi, l’unico uomo che può scrivere su 10 siti di 10 squadre diverse e non sbagliare una virgola; notizie e approfondimenti importanti sul mondo dello sport amatoriale e non solo con il nostro Valerio Campagnoli; l’Alessandro Furioso Sticozzi, attendibile testimone di nefandezze inenarrabili; la chiusura immancabile dell’uragano Alex Cicchetti, che stasera andrà bloccato a colpi di “Libera la Lazio”.

Per intervenire in diretta con messaggi whatsapp, anche vocali, il numero è il 3491202271

Seguici su Instagram CLICCA QUI

Mettete mi piace alla nostra pagina Facebook per curiosità e notizie dal nostro mondo preferito, quello del calcio CLICCA QUI