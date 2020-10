Febbre a 90 – Iellata e Fuga! On air e in video dalle 18 alle 20

Febbre a 90 – Iellata e Fuga! On air e in video...

Potrebbe essere il campionato più avvincente degli ultimi anni? I presupposti ci sono tutti. Intanto stasera il Milan tenta la prima mini fuga

Dopo il successo dell’esordio di lunedì scorso, torneremo in video anche stasera. Potete seguirci in diretta sulle pagine Facebook di Febbre a 90, su quella di Radio Roma Futura e su quella di Radio Barca Italia.

Ovviamente rimane la possibilità di seguirci in diretta su Radioromafutura.it. Quindi non avete scuse!

Nei meravigliosi studi di via Nomentana oggi saranno presenti i vostri Marco Fabio Ceccatelli, Federico Di Placido e Valerio Barberi. Non siete entusiasti di poter dare un volto alle voci più intriganti dell’etere romano? In collegamento video le nostre stelle: si parte con Renato De Filippi, bianconero intristito o ancora gagliardamente convinto dei mezzi della Juventus? Si prosegue con gli aggiornamenti puntuali e ficcanti di Luca Clementi sull’attualità e sulla politica. Immancabile la rubrica Agrodolce dell’istrionico Michele Zoffranieri. Le ore 19 ormai appartengono a Valerio Campagnoli che ci aggiornerà sulle conseguenze dell’ultimo DPCM sul calcio dilettantistico. Fuoco e fiamme col vulcanico Alessandro Sticozzi, bramoso di denunciare lo scandalo del caso Hakimi. Dessert da matrimonio con il mitico Alex Duracell Cicchetti che potrà esaltarsi con grida e balli per la sua amata Lazio.

Vi ricordiamo che questi personaggi mitologici potrete ammirarli anche in video. Vi invitiamo numerosi a commentare la diretta facebook.

Rimane attivo il servizio dei messaggi whatsapp, anche vocali, al numero 3491202271

