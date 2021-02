Febbre a 90 – Fuga per lo Scudetto! On air e in diretta Facebook dalle 18 alle 20

Febbre a 90 – Fuga per lo Scudetto! On air e in...

Strapotere Inter, Lu-La inarrestabili: Milan al tappeto; la Lazio riprende la corsa e domani c’è il Bayern; Gasperini furioso la vince sul Gattuso incazzato; stasera la Juve col Crotone

Weekend di sussulti in Serie, con la squadra di Conte che prova a scavare il primo solco sulle inseguitrici. Altra settimana pazzesca di coppe europee. I vostri Caronti Marco Fabio Ceccatelli (Cittaceleste.it) e Valerio Barberi (IlMilanista.it) vi traghetteranno attraverso una puntata scoppiettante.

A far brillare rauti, miniciccioli e mortaretti i nostri illustrissimi ospiti. Forum Lazio a cura del teutonico Marcello Baldi (Lazialità) e del benedetto Luca Clementi (LaPresse). Le ultime in casa biancoceleste in vista del Bayern con Federico Di Placido (Cittaceleste.it). Uno sguardo alla Juve impegnata questa sera con il Crotone insieme ad uno dei totem della trasmissione Renato De Filippi (Febbre a 90). Stelle filanti, cotechino e cotillon per il successo schiacciante dell’Inter nel derby meneghino insieme all’incendiario Alessandro Sticozzi (TMW Radio) e al più posato (ma neanche tanto) Marco Macca (FCInter1908.it). Dulcis in fundo l’avvocato del Diavolo Simone De Bari (IlMilanista.it) che tenterà una strenua difesa dei rossoneri, ma non di Romagnoli.

