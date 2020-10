Febbre a 90 – Fuga nel caos! Animi accesi e dibattiti al fulmicotone nella puntata di oggi, riascoltala in streaming

La partita Lazio-Inter ha diviso ospiti e conduttori, la controversa vicenda Juventus-Napoli non vede un’opinione univoca e il finale di calciomercato ha riservato colpi “esilaranti”

Esordio hard rock per il trio Ceccatelli-Di Placido-Barberi, scoprite come se la sono cavata a moderare gli energici interventi telefonici dell’alfiere salentino Renato De Filippi, dal sapiente acume tattico; saranno stati toccati dalla dichiarazione d’amore senza filtri di Luca Clementi per il buon Gabarron? Non è mancata l’opinione ficcante del vice direttore di Passione del Calcio Glauco Dusso, grondante vernice nerazzurra; la nuova rubrica agrodolce del tuttologo Michele Zoffranieri; doppio intervento intenso quanto del cioccolato 99%fondente di Alessandro Sticozzi e di Valerio Campagnoli, autorevoli firme di Passione del Calcio; chiusura unita e compatta dell’immarcescibile Alex Duracell Cicchetti.

