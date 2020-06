Febbre a 90 – Finalmente il pallone, on air dalle 18 alle 20 in diretta su radioromafutura.it

Venerdì 12 e sabato 13 si torna al calcio giocato, inaugurano il finale di stagione Juventus-Milan e Napoli-Inter di Coppa Italia

PER ASCOLTARCI IN DIRETTA CLICCA QUI

L’attesa è finita, il pallone tornerà a rotolare nelle surreali atmosfere degli stadi italiani. Per parlare del timido ritorno alla normalità e di molto altro ancora, in studio i vostri Marco Fabio Ceccatelli e Renato De Filippi, con la solita carrellata di ospiti di livello sopraffino. In collegamento telefonico Luca Clementi di LaPresse, che ci fornirà gli aggiornamenti sugli eventi più importanti della settimana; le esilaranti avventure di Padri da Poco con Cesare D’Agostino e Severino Niro; l’aplomb e le notizie di mercato del nostro piede vellutato Valerio Barberi; la new entry Leonardo Tardioli con il quale avremo il piacere di parlare di Sport, attualità e del suo libro “Nove giorni di mare”. Il dessert come al solito lo porta il sempre presente Alessandro Cicchetti.

Per intervenire in diretta con messaggi whatsapp, anche vocali, il numero è il 3491202271

Mettete mi piace alla nostra pagina Facebook per curiosità e notizie dal nostro mondo preferito, quello del calcio https://www.facebook.com/Febbre-a-90-102425251180920/