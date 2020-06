Febbre a 90 – Ciclone nerazzurro, on air dalle 18 alle 20 in diretta su radioromafutura.it

Conclusi i recuperi della 25° giornata, da stasera parte il tour de force di 12 partite che dovrebbe portare a terminare il campionato entro il 2 agosto. Inter e Atalanta già in grande spolvero

I recuperi della 25° giornata hanno già dato qualche indicazione. Da oggi partono ufficialmente le 12 “finali” del campionato 2019-2020. Di questo e di molto altro parleranno in studio i tre dell’Ave Maria Marco Fabio Ceccatelli, Renato De Filippi e Federico Di Placido. Lo faranno insieme alla solita carrellata di ospiti che ci viene invidiata da tutto l’etere italico, a partire dal nostro Luca Clementi di LaPresse, Valerio Barberi de IlMilanista.it, il sommo storico e poeta Michele Zoffranieri di Zoff News, l’immancabile Alessandro Cicchetti che ci caricherà per la trasferta di Bergamo e dulcis in fundo Alessandro Sticozzi di Passionedelcalcio.it, che ci racconterà in diretta le prime battute di Lecce Milan. Se i figli glielo concederanno, ci sarà anche un intervento dei Padri Da Poco Cesare D’Agostino e Severino Niro.

