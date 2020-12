Febbre a 90 – Ciao Pibe! Rivivi la diretta sulla nostra pagina Facebook e su radioromafutura.it

Il nostro saluto doveroso al più grande calciatore di tutti i tempi, icona incontrastata del gioco più bello del mondo

Potete rivivere la diretta della trasmissione di lunedì 30 novembre sulle pagine Facebook di Febbre a 90 e su quella di Radio Roma Futura

In alternativa potete ascoltare il podcast su spreaker CLICCANDO QUI

Il salotto del lunedì sera di Febbre a 90 non è mai stato così albiceleste. In voce e in video i vostri fedeli Marco Fabio Ceccatelli e Federico Di Placido hanno avuto il piacere di discorrere di Lazio e non solo con la bella e competente Camilla Spinelli; hanno ascoltato affascinati le storie di Micael Caviglia di Romanzo Laziale (sarebbe un baluardo biancoceleste di alti livelli nei salotti che contano); un’analisi approfondita del Borussia Dortmund, prossimo avversario dei capitolini, magistralmente esposta da Marcello Baldi di Lazialità.

Sono intervenuti come sempre i nostri veterani Luca Clementi di LaPresse; Alessandro Duracell Cicchetti; l’istrionico Michele Zoffranieri che ha lanciato il guanto di sfida; i racconti della cripta di Valerio Campagnoli e i fuochi fatui di Alessandro Sticozzi. Se non è varietà questo signori, ditemi voi cosa lo è!

